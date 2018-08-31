〈台北都會〉新北診所前騎樓禁菸 最高罰1萬

2018-08-31

經六個月宣導 九月起開罰

〔記者賴筱桐、林欣漢／綜合報導〕診所前騎樓全面禁菸！新北市衛生局自今年三月一日起公告全市三二三○家基層診所騎樓全面禁菸，經六個月宣導，九月一日起開罰，違者處以兩千元至一萬元罰鍰。

限於人力 基隆市府未跟進

基隆市衛生局表示，醫療院所已經列為禁菸場所，診所前的騎樓，會請診所人員加強勸導吸菸民眾，避免影響他人，現階段限於人力不會跟進擴大開罰。

新北市衛生局健康管理科長林惠萍指出，診所可分為中醫、西醫、牙醫診所及各區衛生所，全市診所數量為三二三○家，遍布大街小巷。過去常有民眾陳情，部份癮君子利用候診空檔在騎樓吸菸，影響其他患者權益，尤其對孕婦及孩童危害嚴重。

林惠萍指出，根據菸害防制法第十五條規定，醫療機構、護理機構與其他醫事機構及社會福利機構場所全面禁菸，但僅限於室內或醫院園區的法定空地，騎樓並未納入規範，新北市今年將禁菸場域擴及基層診所的騎樓（與診所相同面寬的騎樓範圍），經過半年宣導期，將於九月一日起上路，違規吸菸者將裁罰行為人兩千元至一萬元。

張貼標示 衛局昨勸導民眾

宣導期間各家診所已在大門口張貼醒目禁菸標示，一旦發現民眾吸菸，診所員工會立即制止。昨天一早衛生局派出稽查人員至十處診所加強宣導，共勸導兩名吸菸的民眾。

這項政策獲多數民眾支持，市民張小姐說，過去帶孩子到小兒科診所就醫時，門口常有人吸菸，她和孩子常吸二手菸，診所騎樓禁菸是好事，希望市府落實稽查。但市民吳先生說，法令日趨嚴格，能抽菸的地方越來越少，難道吸菸者的權益要被犧牲？

林惠萍指出，為推動無菸環境，市府二○一四年起陸續公告六五五處公園、三三六處校園周邊人行道、六八○三座候車亭及公車站牌等為禁菸場域，並不定期舉辦聯合稽查，累計去年元月迄今，總共開罰四九三件，呼籲民眾勿存有僥倖心理。