〈北部〉國民黨竹南鎮長分裂 謝端容登記參選

2018-08-31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣議員謝端容昨天在九十歲老父及丈夫、前縣議員陳銘安陪同下，完成參選竹南鎮長登記，力拚成為竹南首位民選女鎮長；由於同黨竹南鎮代表會主席方進興已於日前完成登記，也宣告竹南鎮長選情，藍營分裂。

方進興前天在立委陳超明、前縣長傅學鵬陪同下完成登記，謝端容昨天也在家族動員下登記參選，確定國民黨於竹南鎮長整合失敗。但謝端容表示，不擔心票源分散，強調自己基本盤穩固，且鎮民也渴望改變進步，對選情審慎樂觀。

藍營有多人有意角逐竹南鎮長，經黨內多方協調，方、謝皆執意參選，經陳超明、縣黨部主委林祥川出面，仍喬不攏，最後決議開放。方、謝兩人各擁基本盤，但強敵環伺，除民進黨陳聖元、政治素人連森裕，前鎮長康世儒回鍋參選更是來勢洶洶，將使藍營選情更加緊繃。

另，昨天登記參選縣議員者，第一選舉區有無黨籍涂月華；第三選舉區有無黨籍徐永煌；第四選舉區有無黨籍徐曼珣、李震華；第五選舉區有無黨籍黃桂坤、鍾東錦，國民黨徐功凡、鍾福貴；第八選區有無黨籍楊政孝。

登記參選鄉鎮市長者，通霄鎮有無黨籍陳漢志、周玉滿，竹南鎮有國民黨謝端容，南庄鄉有國民黨劉月梅，頭屋鄉有無黨籍徐鑫榮，三義鄉有國民黨呂明忠。

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