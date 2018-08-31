〈北部〉探索竹塹古城風華 清大開展

2018-08-31

〔記者洪美秀／竹市報導〕你知道嗎…清大校園曾是台灣義軍和日軍對峙的古戰場，十八尖山是北埔烈士姜紹祖的據點，台灣地圖竟是顆「瘦番薯」！新竹是台灣重要歷史舞台，清大扎根新竹強化在地連結，近年積極籌設清大文物館，透過珍貴文物真跡，「新竹—故事的舞台」特展帶領民眾從腳下的土地出發，一窺竹塹城的發展變遷與歷史紋理。

新竹市府舉辦的新竹三百博覽會剛結束，巧的是，清大將教授楊儒賓捐贈的一千多件歷史文物，也整理出相關書畫、文件，這是清大文物館籌備處成立後的第一個大型展覽，籌備處主任歷史研究所副教授馬孟晶指出，這批文物年代橫跨中國清朝、日治到民國時期，可佐證新竹三百年來重要文史發展，經她研究整理，即日起在清大旺宏館一樓的文物館展出，展期到十月底。

除用年表呈現新竹從王世傑開墾隆恩圳為起軸的三百年，也透過歷史事件來說明新竹的發歷史進程，更有清朝光緒四年的土地「丈單」，是現今的土地權狀登記圖，這些都可看到台灣地理位置的變更，書畫作品可看到士紳文人推廣傳統詩書畫的努力與成果。

想了解清朝甲午戰爭後的台灣地圖竟是「瘦番薯」，或想看劉銘傳的娟秀書法字體，還是想知道十八尖山為何成為台人浴血抗日的戰場，或一窺林占梅的「萬壑松」古琴，這裡可找到答案。

馬孟晶說，新竹三百年歷史精采，其地位甚至高過台北，與南部嘉義縣是北部、南部重要的行政地域，歡迎市民來清大走一趟，踩著文人的腳步，領略竹塹這座年輕有活力的古城文采。