〈北部〉苗栗動物收容所爆滿 即起暫停捕捉

2018-08-31

認養率低 審計室提出檢討

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣生態保育教育中心（簡稱動物收容所）自去年八月啟用以來，收容的流浪犬貓數量始終居高不下，認養率排在全國後段班，不僅被苗栗縣審計室提出檢討，目前收容數更爆滿，已超過上限達一百四十隻，被迫即起至九月七日停止捕捉流浪動物。

苗栗縣動物收容所去年八月啟用以來，流浪犬、貓舍幾乎每月皆瀕臨爆滿，苗縣審計室根據行政院農業委員會統計，苗縣去年動物收容認養率約七一％，不及全國平均值八十二％，在廿二縣市中排名第十六。

已超過收容上限140隻

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義表示，現有適合收容量為一百一十隻，但目前已達一百四十五隻，嚴重影響犬貓生存空間，也使所方難以負荷，待二、三期工程於十一月初完工後，總收容量可達三百隻，有望紓解收容爆滿的困境；在此之前，動防所會依收容數量，不定期公告暫停捕捉流浪動物，控管維護收容品質。

張俊義說，目前除公告暫停捕，也加強推動認養，增加下鄉認養活動場次，以提高認養率，並替犬貓結紮及植晶片，經與社區居民達共識後，讓犬貓回歸原地，盼藉此減量消化收容數。

另外，縣府也於一月通過犬貓收容及處理收費標準，凡飼主不擬繼續飼養須先向收容所登記公告媒合廿一天，確認收容後每隻收費三千元，並將「不適任」的飼主列入黑名單，終生不得飼養或領養犬貓。