〈北部〉竹縣義民節落幕 陳菊：讓世代傳承

2018-08-31

代表總統參加祭典

〔記者黃美珠／新埔報導〕昨天是新埔褒忠亭義民廟義民節，總統府秘書長陳菊代表台灣史上第一個「客家妹」總統蔡英文到場參加祭典，陳菊說，蔡總統以身為客家人為傲，時時記著義民爺的教訓，一定會把這個國家治理得更富強康樂，並表示要讓客家文化世世代代傳承。

客委會主委李永得說，義民爺最基本的精神有二，首先義民爺就是台灣這塊土地的守護神。客家人的先祖不惜犧牲自己就是為了保護家鄉，所以祭拜時要把這個精神，像客家話一樣，要代代傳下去。

其次，義民文化是台灣這塊土地上最本土的信仰，但是義民爺卻不只是有客家人而已，因為過去為這塊土地犧牲的，還有原住民、福佬鄉親、以及外省人。所以客家鄉親祭拜時，除傳承要把客家文化和精神貢獻給台灣這塊土地，也要為台灣多元文化的建立貢獻力量，讓台灣未來的發展更好。

賽神豬、神羊 鄧兆榮、范德浪獲特等獎

今年由信士鄧兆榮以一三八五台斤拿到特等獎的神豬，跟范德浪以長達二．四三台尺羊角而捧走特等獎的神羊，依舊是義民節廟前廣場的焦點，熱舞的辣妹們也讓現場氣氛嗨起來。

配合祭典，在地有企業家用五千台斤堆出兩隻米豬，跟著鄉親一起獻給義民爺，結束後再分送給同仁食福，讓人看到這個客家傳統新舊雖出現不同的敬神表現，但心意卻是不變。