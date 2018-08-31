〈北部〉首所太魯閣族實驗教育小學 萬榮揭牌

2018-08-31

依「實驗三法」設立民族教育小學

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國第一所太魯閣族民族實驗小學、也是花蓮第一所原民實驗小學，「萬榮太魯閣民族教育小學」昨天揭牌，屬於「學校型態原住民族實驗教育」小學。校長邱忠信說，民族教育學校中，設有「民族教育科」，每週授課八節「與其他主科的時數比重相同」！希望推展太魯閣族文化實踐教育，以彩虹之子「ｇａｙａ」為核心發展民族課程。

萬榮太魯閣民族教育小學校名中雖無「實驗」二字，仍是依教育部「實驗三法」所設置的學校型態原住民族實驗教育學校，萬榮國小於二○一七年初提出申請計畫獲通過為公辦公營學校，歷經一年半籌備昨天揭牌，泰雅、布農、排灣等族已陸續成立民族教育學校，該校是全國第一所「太魯閣族」民族教育學校。

始業式安排受祖靈祝福的殺豬儀式

揭牌典禮由萬榮國小原住民合唱團獻唱新校歌《Truku 123》，為揭牌典禮拉開序幕，校長邱忠信帶著全校五十三名學生、十四名教師及社區外聘老師們，依傳統祈福進行始業式，還安排受到太魯閣族祖靈祝福的殺豬儀式，部落耆老、家長們花了一個多小時殺豬、分肉給社區及來賓，象徵分享民族教育實施的好消息。校長邱忠信說，萬榮國小發展民族教育多年，這次依實驗三法設置「太魯閣民族教育小學」，特別在國語、數學、社會、自然四大主科之外，將「民族教育科」也列為主科，每週上課八小時，課程比重與主科一樣都是五分之一。

民族教育科列主科 16耆 老任外聘師資

他說，參考一○八課綱脈絡、十二年國教的核心素養，教師團隊編寫教案，以在地生活的素材作為授課文本，規劃各年段學生的基本能力課程，「把生活當成教材」，一樣提高學生學習興趣，教育部的基本能力都能學好，在文化的脈絡中學習，提高學生學習動機，「不只是為了考試唸書」。

民族教育科的課程架構以「彩虹之子」ｇａｙａ精神為核心，學習祖先傳承的生態智慧、狩獵知識技能、部落地景歷史、藝術樂舞、傳說文學、精神文化，除了校內十四名師資外，還聘部落耆老共十六名擔任外聘師資，教授歲時祭儀、狩獵文化、編織、山林教育等。