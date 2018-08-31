〈北部〉花蓮4校新生僅1人 港口國小掛零

2018-08-31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕昨天一○七學年度開學日，花蓮縣有鶴岡、舞鶴、奇美、靜浦四所國小只有一名新生，其中鶴岡、奇美兩校已連續二年新生一人，港口國小則是「零新生」，由於學生數減少，各校挖空心思安排跨年級的藝能科、體育及生活課程，要讓人數愈來愈少的班級上起課來，也能多點同儕的刺激。

盛產文旦柚的瑞穗鄉鶴岡國小今年小一、小二都只有一人，目前全校十一名學生。鶴岡唯一新生黃小弟弟跟著姊姊回部落就讀鶴岡國小，一人班級形同「一對一教學」，下課時間活潑好動的他會去中年級教室找姊姊玩，頗能自得其樂；位處更偏遠的奇美國小今年新生一人、全校學生十人，兩校都連續二年僅一名新生；東海岸的港口國小更是頭一遭出現「零新生」，全校只剩十四名學生。

鶴岡國小主任孫志強說，雖然少子化，但學校還是要努力爭取生源，該校學生百分之百都是阿美族，去年申請到競爭型的新校園計畫三五○萬元，在校園復刻阿美族傳統茅草家屋，各年級教室也規劃包括阿美族神話、自然、民族技藝等情境教室，提供浸潤式的文化學習課程，並透過村校運動會等活動邀請學區家長來參觀，希望吸引注重阿美族文化的家長讓學子「回鍋」就讀。

奇美國小校長賴健雄、港口國小校長黃淑容都說，學區原本有學齡童設籍，但祖父母年老體衰無法照顧孫子女，只能由家長帶在身邊，開學前都轉出。賴健雄說，還好附設幼兒園明年會有六個畢業生「有機會留在部落就讀」。

舞鶴國小目前全校廿九人，新學年唯一新生「小明」個性內向靦腆，開學典禮前害羞地躲在老師身後，上台自我介紹超緊張！