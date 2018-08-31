〈北部〉坐牛車、獨木舟 開學日創意迎小一

2018-08-31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕昨天是國中小學開學日，為舒緩小一新鮮人緊張心情，宜蘭縣壯圍鄉古亭國小設計3D地景闖關，大福國小出動牛車載著九名新生校園巡禮；鄰近宜蘭酒廠的光復國小，還安排新生「打酒入甕」，相約六年畢業後開封分裝。

宜蘭縣今年小一新生數三千七百餘人，從幼兒園踏入小學校園，面對新環境難免緊張，不少家長 陪伴到校，望子成龍、望女成鳳的心情溢於言表。

古亭設計3D地景闖關

各校設計不同橋段，歡迎新成員加入大家庭。古亭國小有四十六名新生，校方推3D地景闖關遊戲，老師在體育館彩繪地景，再導入遊戲，帶領新同學相互認識，化解不安情緒，校長黃賜福盼藉此寓教於樂，協助他們融入新生活。

大福國小出動牛車載新鮮人繞行校園，校長陳雅平說，耕牛文化是大福特色課程，這項儀式有期勉新生腳踏實地、認真耕耘之意。

光復打酒入甕許6年約定

位於南方澳的南安國小鄰近太平洋，昨日開學由四位導師、家長，扛獨木舟載新生，象徵性「划」校園一圈。校長張志弘說，獨木舟是校內特色課程，安排學童坐獨木舟，代表培養冒險犯難的精神。

創校一百一十九年的宜蘭市光復國小，位在宜蘭酒廠旁，校方昨日特別為兩百四十五名新生舉辦「打酒入甕」儀式，相約六年後修業期滿的畢業典禮，再來開封分裝。

校長陳銘珍說，光復國小與宜蘭酒廠僅有一街之隔，製酒時校園瀰漫酒香，酒香融入戶外教學課程，成為光復始業式、畢業典禮的特色主題。