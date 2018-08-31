〈北部〉無死角校園 竹市關埔國小迎首屆新生

2018-08-31

關埔開學日 林智堅、邱乾國見證

〔記者洪美秀／竹市報導〕昨天是開學日，新竹市新設學校關埔國小也迎接首屆兩百八十名小一新生，市長林智堅及教育部國教署長邱乾國也來見證參與，小一新生家長幾乎都圍在孩子教室外，看到關埔國小「無死角」的校園環境都很驚豔。

關埔國小開學式由校長陳思玎導覽，林智堅與邱乾國也跟著小一新生完成校園巡禮及闖關遊戲，小一新生除要認識班上新朋友，多數新生家長也擠進校園，讓關埔國小頓時人聲鼎沸，八個班級的老師帶著學生認識校園環境，解說學校設施，家長也藉此機會參觀新學校的各項設施。

林智堅：規劃寬敞 保留空間給孩童

林智堅說，規劃關埔小學校舍之初，就希望保留空間給孩童，因此校地動線規劃很寬敞、流動，教室更突破傳統規格，採聚落式設計及無死角的校園設計，孩童能在寬敞的就學環境自在走動。

林智堅說，把校地蓋滿，當然能讓更多孩子有機會就讀，但也會失去最原始的初衷，上任後就察覺關埔地區人口不斷成長，凸顯小學校舍空間不足，因此，關埔國小採降低校舍高度及開闊的學習空間，是台灣新校園運動中獨特的校舍，期許關埔國小成為校園的典範。

教育處：預計明年9月全部完工

林智堅說，原本費用須八億元，但市府預算不足，教育部政策已定調對新建學校不給予補助，在市府團隊努力爭取及國教署長邱乾國支持下，獲中央一．二億元補助款。

教育處表示，關埔國小一期工程B區今年七月完工，有八間教室、停車場、景觀排水、幼兒園廚房及辦公室等，預計明年九月全部完工，將可容納一千七百四十名學生。