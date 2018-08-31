〈北部〉保留款近百億 議員批執行效率差

2018-08-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會昨天審議一○六年度決算報告，歲出決算應付保留款近一百億元，多位藍營議員批評，市府推動圖書館總館、美術館等重大工程嚴重落後，造成預算執行率偏低，還產生嚴重排擠效應，保留款過多也會影響隔年的工作效率；副市長王明德坦言，桃園市升格直轄市，各項建設才要啟動，但人員嚴重不足，才會造成保留款過多的情形。

副市長：專業人才不足致延遲

王明德表示，與其他五都相較，桃園市是最後升格的直轄市，各單位專業人才明顯不足，造成發包延遲，導致當年度無法發包或無法驗收而必須辦理保留；另外，許多重大工程如圖書館總館、市立美術館、國民運動中心，工程發包後都不是一、兩年可以完工，所以工程款要辦理保留。

議員謝彰文、舒翠玲提到，歲出預算保留前五名機關，分別是市政府廿．一億元、交通局十六．一億元、工務局十四．二億元、體育局六．九億元、水務局六．七億元，總計約六十四億元，幾乎占了年度保留款的三分之二；觀光旅遊局、體育局超過一半預算辦理保留，交通局四成，青年事務局、文化局、民政局超過三成，市府應該要檢討執行率過低的原因。

議員魯明哲、舒翠玲表示，已經連續三年的歲出保留款佔預算一成左右，這代表新的年度還要執行去年的預算，對於現有人力形同雪上加霜，難怪預算會年年保留。