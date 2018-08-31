〈北部〉賣地補貼52億 桃園去年度決算仍短差80億

2018-08-31

議員批把中路、經國土地當提款機

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會昨天審議一○六年度決算報告，其中歲入歲出相抵，審定短差八十億一四○二萬元；對此議員詹江村批評，去年市府賣中路、經國土地所得繳庫金額高達五十二億元，若扣除這部分，市府去年短差達一三二億元，若把市府當成公司來看，等同去年虧損一三二億元，市府簡直把中路、經國土地當成提款機，拚命賣地美化數據。

主計處長林世杰表示，一○六年度歲入預算編列約八七○．四億元，其中包含「桃園市實施平均地權基金」、「桃園市土地重劃基金」、「桃園市醫療作業基金」等繳庫預算共五十二．一億元，單單桃園市實施平均地權基金就高達五十億元，這是經過議會通過的預算，三個基金當然要執行，若扣除這部分歲入，短差的確會達一三二億元，但若歲入預算編列縮水，相對歲出的預算也會調整，並不會出現短差這麼高的情形。

詹江村說，單單平均地權基金挹注五十億元給市庫，主要是拍賣中路重劃區土地的款項，事實上，平均地權基金是用於區段徵收開發，未來航空城開發所需費用超過千億元，在這樣情況下還要平均地權基金繳庫，把中路當提款機的說法毫不為過。

桃園市審計處長張漢卿報告一○六年度決算指出，歲入審定為八七○億八○三八萬元，較預算超收四三三八萬元，約為○．○五％；歲出審定為九五○億四三八八萬元，較預算減支七十一億三九九七萬元，約為六．九八％。歲入歲出相抵，審定短差八十億一四○二萬元，連同債務還本一五○億元，合計二三○億一四○二萬元，以賒借一三五億元支應，收支相抵短絀九十五億一四○二萬元。

張漢卿說，桃園市歲出規模增加的幅度遠大於歲入，導致短差逐年擴大，不過，有三個機關剩餘金額超過一億元、佔歲出預算廿％，顯示資源未妥善分配。

審計處：未審慎動支第二預備金

此外，動支第二預備金未審慎評估執行能力，十四個單位申請，竟有七個單位申請年度保留，四個單位完全沒有動支；市府卅個局處只有十四個「績效優良」，十五個屬於「績效尚佳」、一個「績效不佳」。