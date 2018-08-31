〈中部〉龍年小一新生入學 比去年多4369人

2018-08-31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校卅日開學，今年小學逢龍年新生入學，台中不少學校除新生數增加外，連雙胞胎新生數也倍增，惠文國小更一口氣有九對龍年雙胞胎來報到，比去年多七對，讓學校喜迎「雙雙對對、長長久久」九大雙寶；惠來國小及永春國小也喜擁「六六大順」六對龍年雙胞胎新生。

國人望子成龍，特別鍾愛在龍年生育，台中市今年小學逢龍年新生入學，新生數達二萬七一一五人，比去年激增四三六九人、增班一四八班，除新生數增加外，包括惠來、永春國小有六對雙胞胎新生，新生五班的大鵬國小也有四對雙胞胎。

惠文國小更一口氣有九對雙胞胎新生入學，校長曾金美說，去年十六班新生中僅二對雙胞胎，今年雙胞胎新生比去年還多七對，推測應是龍年效應，讓學校龍年迎新生喜上加喜。

同卵雙胞胎兄弟洪義家、洪楹家的媽媽原本已有一男一女，心滿意足的她，意外懷孕還迎來「雙龍報到」，讓她頓時升格成「四寶媽」，走過手忙腳亂的時刻，看著雙寶上學，心中很是滿足。

異卵雙胞胎兄弟蔡定鴻、蔡定學也是在媽媽沒有預期下報到，原已育有一子的蔡媽媽說，非刻意選龍年生子，因長子出生後努力一年多均沒有再傳好消息，原打算放棄，卻意外發現懷孕，而且懷上雙胞胎，喜擁上天給的最佳禮物。

惠來國小去年也僅二對雙胞胎新生，校長謝秀娟說，今年新生增一班，全校七班新生約一百八十餘人，就有六對雙胞胎報到，讓學校喜出望外，雙胞胎激增二倍應也是龍年效應。