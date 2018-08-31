〈中部〉專家進駐 市府：登革熱疫情已控制

2018-08-31

議員批防疫不力 憂會嚇跑觀光客

〔記者黃鐘山、陳建志／台中報導〕中市登革熱疫情擴大，國民黨市議員昨召開記者會抨擊市府防疫不力，疫情恐一發不可收拾，甚至嚇跑花博觀光客；市府回應，確診病例多屬同一波群聚感染，因此擁有良好的控制區，專家已全面進駐防堵疫情擴散，請民眾不用恐慌。

市議員蘇柏興表示，大里區「開心農場」從廿日確診出登革熱病例，但市府並未控制疫情，發病人數還在成長，疫情愈演愈烈，病例居全國之冠，顯見防疫措施大有問題，市府卻還宣稱疫情不嚴重，心態可議。

藍營議員批評，台中空污防制沒做好，萬一登革熱又氾濫，不僅宜居城市將成空談，花大錢宣傳想招攬的花博國際觀光客也不敢來。

太平議員參選人抗議 籲全面噴藥

而確診人數達廿五人，其中五人住太平區，太平區市議員參選人黃文生不滿市府目前僅針對確診民眾住家的里噴藥，質疑市府防疫不積極，率領十多位里長和數十位民眾出面抗議，高喊：「要求全面消毒」，強調「防疫視同作戰」，應該全區由外而內全面噴藥才能撲滅病媒蚊。

議會民進黨團則表示，疾病管制署署長周志浩已來台中召開防疫會議，市府持續落實各項登革熱防治機制，反譏國民黨議員「口水無助防疫」，不要再用口水餵養孑孓齊心防治登革熱，更不要再藉此唱衰花博，造成恐慌。

23例確診病例 屬同一波群聚感染

衛生局表示，目前廿五例為確診病例，其中廿三例屬同一波群聚感染，多來自大里區的開心農場、內新市場，因此擁有良好的控制區，由於潛伏期最長到十四天，已積極送檢疑似案例，所以確診案例可能會陸續出現，請民眾不用恐慌。

市府表示，衛生局與醫院已全面做好隔離性醫療照護，各專家已全面進駐，防堵二波疫情發生，防疫人員也廿四小時待命；登革熱病例致死率低於一％，網路卻謠傳高達五十至九十五％，此恐違反傳染病防治法散布疫情謠言的規定，可科五十萬元罰金。