〈中部〉謊稱代辦長照騙會費 老人上當

2018-08-31

〔記者陳冠備／員林報導〕詐騙新招！彰化縣員林市近日有不肖人士，假冒台中市全成社會福利基金會名義，到老人聚會場所辦理長照服務，佯稱月繳數千元費用加入基金會，每月就有數萬元的津貼可拿，為取信民眾，嫌犯還大膽選在警局前交易，有不少長者繳錢加入，卻享受不到服務，才知受騙。全成社會福利基金會得知澄清，絕無私下收費，並趕緊派人到派出所報案，呼籲民眾不要再受騙。

六十三歲的沈姓被害者說，因為曾中風至今行動不便，擔心老了無人照顧，看見好友加入，覺得應該沒問題，便聽信黃男一次繳足終身年費一萬七千元，還相約到東山派出所對面的農會領錢交易，原本答應上週五撥款，但黃男稱當日停班停課延至週一，至今週四了仍不見匯款，人也聯絡不到，才知被騙了。

全成社會福利基金會主任郭姿秀表示，二十八日有受害者家屬到官方網站留言，才得知被冒名進行詐騙，目前得知有五名長者受騙，昨日特別派員南下，協助受害長者報案，希望警方趕緊將嫌犯緝捕到案，不排除對黃男提告妨害名譽。

彰化縣衛生局長期照顧科科長邱翠容表示，長照申請必須由照專人員先到宅進行評估，核定後才由長照中心等福利機構，視需求聯絡各單位進行服務，絕非由個人名義評估，先收費再服務的狀況，近來詐騙名目眾多，民眾務必要提防。