〈中部〉敬老金拖垮財政？ 彰縣府駁斥

2018-08-31

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年九九重陽節，彰化縣有廿萬四千三百四十四位六十五歲以上長者，每人可領到三千元、六千元、九千元的敬老金，年齡越長金額越高，全縣共將發出八億一千多萬元現金，該項社福老人政策，讓國民黨縣長候選人王惠美、無黨籍黃文玲都批評是負債做政策買票，非縣民之福。

台北市長柯文哲的媽媽何瑞英，昨陪同黃文玲到彰化縣選舉委員會完成縣長參選登記，柯媽說，柯文哲擔心債留子孫，預算拖垮財政，才不認同扛債發放老人敬老金，也點名彰化縣接近負債警戒線，不斷增加現金社福預算會拖垮財政。

縣府社會處長黃淑娟則強調，重陽敬老禮金政策實施已久，以往每人一千元，魏明谷二○一四年即提出三六九的競選政見，上任首年考量財源先加碼到二千元，今年因中央給予統籌分配稅款增加，社會處編列預算五億九四五八萬八千元，再追加二億一七六四萬七千元，共計八億一二二三萬五千元，預算都經議會審議通過。

縣府財政處長王乾勇反駁指控說，近三年縣庫分配到中央給予的統籌分配稅款二○一六年決算金額八九．九億元、去年決算八七．九七億元，今年中央稅收超徵稅收增加，還多給彰化縣三億多元預算，共計九一．六二億元，而縣府收到這筆多給的三億元統籌分配稅款，絕大部分用在發放重陽敬老金，沒有舉債做社福，財政狀況相當健全。