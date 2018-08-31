〈中部〉仁義潭小盾鱧幼苗群 被誤當「紅水怪」

2018-08-31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣仁義潭水庫被「魚虎」小盾鱧入侵，紅色幼苗群在水中移動被誤認為紅色水怪，讓人嚇一跳，專家示警說，小盾鱧嚴重破壞生態，且有護幼習性，民眾若靠近，可能遭到攻擊。

外來物種攻擊力強 民眾勿靠近

一名呂姓民眾日前到仁義潭水庫大壩散步，發現水中有不明紅色物體移動，由下往上集結後散去，又在附近重複出現，正逢鬼月，想說莫非是抓交替的水怪，趕緊拍照求教專家。

嘉義大學水生生物科學系副教授郭世榮表示，從照片看來應該是小盾鱧的幼苗群，小盾鱧繁殖期間的護幼行為極強，雌魚和雄魚會一起照顧幼魚，防範掠食者靠近，雄魚在幼魚聚集的周遭看守，雌魚在一段距離外洄游守望，一發現入侵者，就會不斷發動攻擊，往往造成誤闖的水鳥、蛙類死亡，民眾勿因好奇靠近，以免遭到攻擊受傷。

郭世榮說，小盾鱧是相當強勢的外來物種，體長可至一百三十公分，重逾四十台斤，主食為魚蝦、鳥類、水生昆蟲及兩棲類，靠者巨大的體型、兇猛，連台灣大型原生種鰱魚、草魚也是其掠食目標。

郭強調，小盾鱧在台灣沒有天敵且繁殖力超強，已成為各水庫強勢魚種，曾文水庫曾進行移除，卻因故中斷，也錯過今年六月間水庫幾乎見底的最佳滅絕小盾鱧時機，現在水庫又是滿水位，想清除小盾鱧就十分棘手了。