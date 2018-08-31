〈中部〉雲林開學迎新生 騎鐵馬、敲幸福鐘

2018-08-31

〔記者林國賢、黃淑莉／雲林報導〕雲林縣國中、小昨天開學，各校新生通過掛著芹菜、蔥的勤聰門、願景門，敲響幸福鐘，講故事、演話劇，期許學童平平安安、乖巧聰明，開啟新的學習旅程。

九芎國小 愛的書庫啟用

九芎國小一開學就送給孩子大禮，台灣閱讀文化基金會協助成立的愛的書庫啟用，校長陳雅芳表示，學校「悠遊書香，幸福城堡」架構課程，培養閱讀能力；林內鄉長張維崢期許小朋友培養閱讀習慣，充實內涵。

今年學區原本沒有新生的林內鄉成功國小有四名新生就讀，學校安排新生騎鐵馬進校園，象徵馬到成功，準備餐具和牙膏、牙刷、乖乖、蘋果與養殖箱做為新生禮；住在斗六的新生家長說，希望女兒在大自然環境中快樂學習成長，因此選擇成功國小。

林內國小由五、六年級的學長姊帶著小一新生通過掛著芹菜、蔥的勤聰門、願景門，敲響幸福鐘，並送給小朋友內有新書、彩虹筆、尺與橡皮擦的百寶盒，隨後進行闖關遊戲。

台西國小也安排新生通過懸掛著青蔥、芹菜及蘋果的聰明勤學平安門，接著敲響智慧鑼，校長陳亮喨為學生戴上狀元帽，致贈迎新見面六禮，有直尺、哨子、橡皮擦、彩虹筆、跳繩及溜溜球，並為新生領讀「超級烏龜」繪本。

僑真國小 志工演兒童劇

斗南僑真國小愛心志工媽媽表演兒童劇「不會寫信的獅子」，透過劇情提醒小朋友學習的重要性，藉由逗趣的表演緩解孩子第一天上學的緊張及陌生感。