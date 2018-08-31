〈中部〉355號公車 上下學時段增班次

2018-08-31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕355號公車於去年開通後，解決大肚山上學生前往西屯區多所中小學上學問題，但乘坐的學生很多，班次卻少，因此較後站的學生擠不上公車，上課遲到，家長頻頻反映，公車業者順應民意，在上下學尖峰時段加開班次，讓孩子們都能順利上學，不會遲到。

大肚山區公車少，很多大肚、龍井的孩子要到西屯就學，家長只好自己載送，去年開始，交通局協調355號公車行駛大肚山至西屯後，學生都可以搭公車上下學。

不過，355號公車由遊園南路中蔗路口開始，途經國安社區、宜寧中學、福科國中一直到西苑高中，路線經過西屯區、龍井區許多人口聚集的社區與多所國高中，因此在尖峰時間的公車班次無法因應需求。

原先公車離峰時間為一小時一班次，在上下學等尖峰時段改為二十分鐘一班，因為學生多、班次少，在路線後站等的學生就因公車載滿人上不了車，往往遲到，又以東海里最為嚴重。

很多家長向議長林士昌、市議員陳世凱與東海里里長陳玉華反映，在多次與交通局、公車業者協調後，業者終於同意昨天開學日起加開班次，在上學尖峰時間六點四十分至七點間，班次改為十分鐘一班，解決學生搭不到車的問題，放學五點零五分到五點三十五分間，班次改為十五分鐘一班。

陳世凱與陳玉華昨天到場關心，陳世凱表示，當前一班客滿，學生的確無法全數上車搭乘，加班車來後，學生順利上車，孩子終於可以準時到學校。