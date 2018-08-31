〈中部〉中橫公路109公里便道 開放通行

2018-08-31

分段管制 每兩小時放行十分鐘

〔記者歐素美／台中報導〕中橫公路一○九公里梨山往大禹嶺路段，因去年六月豪雨造成邊坡滑動及路基損壞，最近又頻遭地震及豪雨侵襲，造成路面陡坡泥濘，車輛行駛不便，公路總局谷關工務段為改善用路環境，在上邊坡另闢兩百公尺長的臨時便道，目前已開放民眾通行，採分段管制方式，每兩小時放行十分鐘，原有路段則暫時封閉施工改善。

改行上線便道 原路段封閉施工

中橫公路一○九公里處梨山往大禹嶺路段，去年六月豪雨造成邊坡滑動、路面下陷，因滑動面深，修復不易，天雨常有落石且陡坡泥濘，谷關工務段因此在上邊坡另開闢長約兩百公尺的便道，廿九日起開放通行，原有路段則封閉施工；改行上線便道後，連客運司機也表示，便道路況良好，感謝工程人員不辭辛苦日夜趕工，提供用路人好的通車品質。

谷關工務段長呂正安表示，改行上邊坡便道後，工務段已立即動員進行原路段改善修復工程，預計九月底可初步改善完成，屆時會再切換回原路段行駛，而考量一○九公里處的邊坡滑動規模很大，又受近期地震頻繁影響，長期而言將評估是否進行改線，以維護路段安全。

目前中橫公路一○九公里處路段管制時間為：每週一到週五，上午八點至中午十二點及下午一點至七點，每兩小時整點放行十分鐘，配合農產品運輸，晚上八點並開放通行至八點半；週六、日及連續假期晚間八點至八點半也開放通行，白天則由現場公路保全指揮管制，東西向分批通行。