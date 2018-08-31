〈中部〉水湳轉運中心年底動工 2022年完工

2018-08-31

將闢銜接高速公路高架專用道

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中「水湳轉運中心」已設計完成，市府交通局長王義川昨說，規劃轉運及商辦二棟大樓，更有中部首座銜接高速公路的國道客運高架專用道，預計今年底動工，二○二二年底完工，單日到站旅客量預估二萬二千人次，將成中台灣最重要的轉運樞紐。

商辦大樓可做旅館及購物中心

位於水湳智慧城的「水湳轉運中心」，占地約三．三五公頃，規劃地上六層、地下四層的轉運大樓，國道客運及市區公車月台共九十席。另，商辦大樓面積約六萬平方公尺，可做為旅館及購物中心，停車格二千席以上。

單日到站旅客量 將逾2.2萬人次

王義川表示，水湳轉運中心已設計完成，現進行興建前各項準備作業，將設置大客車專用道直通國道一號，國道客運透過高架專用道進出水湳轉運中心，與平面車流分離，預定今年底動工，二○二二年底完工啟用。

王義川預估，未來單日到站旅客量預估二萬二千人次以上，規模全國最大，將成中台灣最重要的轉運樞紐，行控中心則建構智慧停車系統，對水湳智慧城各座公有停車場進行整體控管，搭配即時費率，有效調配停車供給。

王義川強調，為了與周遭的中央公園形成完整綠帶景觀，車道設計繞到建築物外部，並延伸出平台，草地、樹木可蔓延至建築物上，希望形塑成一座「轉運公園」景觀地標，未來更將與通往機場的捷運車站共構，轉運樞紐地位將進一步提升。