〈中部〉燒柴熏龍眼乾 二水惠民村濃濃古早味

2018-08-31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕又到「龍眼巴比Q」飄香的季節，彰化縣二水鄉惠民村幾乎家家戶戶種龍眼，龍眼乾更是農戶的重要收入，儘管電熱烘焙機已非常方便，農民們仍堅信用龍眼木烘焙的「龍眼乾」才能逼出龍眼的真滋味，只是一連五天不停火，可累壞的這些老農民。

用龍眼木烘焙 全村老灶20多座

過去幾年中部因為颱風侵襲，龍眼產量銳減，今年產季氣候溫和，產量恢復正常，家家戶戶的龍眼大灶又「熱活」起來。「龍眼巴比Q」已成為二水鄉惠民村獨有的農村特色，走在鄉間小路，不用幾分鐘，全身滿是柴燒味。村內有二十多座傳統柴燒烘焙龍眼灶，村民以古法烘焙龍眼乾，日夜煙熏，直到龍眼粒脫水至重量僅剩原來的三成，即成為龍眼乾，價格往往翻了七、八倍。

農民茆木聰自家有個祖傳柴燒灶，一次可烘焙一千台斤的生龍眼，龍眼剪去枝椏，再把一千台斤的龍眼粒平鋪於大灶上。灶上的溫度約四、五十度，火源來自灶旁炕洞，炕內擺放一根龍眼木，龍眼木的火勢不大，但這個炕洞與灶相通，形成「風洞」，柴煙就順著風洞溫溫吞吞的把果粒烘乾。

茆木聰說，惠民村早年龍眼灶數量更多，現有大灶的歷史不一，最古早的約有五、六十年，當地位於八卦山脈南端，土壤和地勢非常適合種植龍眼，果農多在自家院子砌灶烘焙，結構大同小異，有些農家甚至自己砌，二、三十年前柴油及電熱烤爐盛行，鄉下缺工，大灶漸荒廢或淘汰，近年，手工焙龍眼又盛行起來。

5天不停火 千斤烤剩300斤

茆木聰說，一千台斤的龍眼粒，煙熏後剩下約三百台斤，烘烤過程農民一刻不得閒，每四個小時就要做一次翻攪，一天六次替換，真是折騰人，天熱的時候，在火爐旁工作，總是滿身大汗，難怪農人總是笑說，果粒流失的水分，全都跑到農民身上變成汗水。

由於手工烘焙繁複又吃力，現在有很多人改以電動柴油爐配合柴燒，但惠民村的龍眼乾堅持以手工焙火，慢工出細活，反而保有濃郁的碳燒味。