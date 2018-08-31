〈中部〉「諸羅鳥榕王」壓廟頂 信眾促嘉義市府改善

2018-08-31

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府列為珍貴老樹的劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」，樹齡逾四百年，因罹患褐根病，去年十月間樹幹突然裂開、倒伏，壓到「劉厝萬靈廟」及廟旁休憩空間的屋頂，該廟副主委盧添炭表示，倒伏樹幹近一年未修剪，信眾想出資修廟也無法進行，建議市府先修剪樹幹，汰換已斷裂的支撐木柱。

市府建設處副處長蔡宗穎說，去年請專家為老樹治病，自老樹氣根可觀察已恢復生氣，然而樹頭褐根病仍嚴重，下週上網招標以三十萬元辦理「劉厝公園萬靈廟榕樹褐根病主幹崩解復育及枝幹整理工程」，治病、修剪樹幹同步進行。