〈中部〉濁幹線堤防道路路樹歪倒 虎尾公所︰查報中

2018-08-31

〔記者廖淑玲／雲林報導〕嘉南大圳濁幹線旁的堤防道路兩側種植整排路樹，不敵此次八二三豪大雨，東倒西歪，部分還被連根拔起，至今無人聞問，民眾通行困難，要求主管的虎尾鎮公所儘速改善。

嘉南大圳濁幹線因舊渠道損壞嚴重，雲林農田水利會斥資二億多元完成虎尾市區段約三公里改善工程，還規劃有八米寬的防汛道路、五米寬的自行車道，及綠化美化帶，發揮灌溉功能，更成為民眾休閒遊憩、運動的好地方。

此次豪大雨來襲，濁幹線沿線不少路樹被吹得歪歪斜斜，部分還被連根拔起，至今未被「扶正」或補植，不僅影響行車安全，民眾也擔心颱風接著來，主管單位若未及時維護、保固，恐造成更大損害。

雲林農田水利會人員說，民眾發現嘉南大圳濁幹線路樹倒了，以為是水利會管轄，一直打電話向水利會反映，但經現場實勘是屬於公所管轄範圍。

公所︰種不到3年 吃根尚淺

虎尾公所工務課長張晉彰說明，配合濁幹線改善工程，該區段規劃有三公里長的自行車道，沿路栽種路樹綠美化，由於栽種時間不到三年，路樹吃根尚淺，才會不敵風雨而歪倒。

張晉彰強調，由於此次豪大雨風大雨大，轄區有多處路樹及路面毀損，都在查報搶修中，至於該路段也會儘速要求承包商維護，在最短的時間內善後及補救。