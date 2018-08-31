〈中部〉823淹損 嘉縣戶政到災區免費換證件

2018-08-31

今到掌潭村 下週到東石、布袋

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣慘受「八二三水災」，許多民眾的身分證、戶口名簿及健保卡等浸濕或損毀，縣轄各戶政單位昨起派員到重災鄉鎮協助民眾更換，並免收規費，今天排定到掌潭村，九月四日到東石鄉、五日到布袋鎮受理。

行動不便或重病者 擇日到府服務

嘉縣府民政處表示，健保卡補發申請部分，受理證件補發時通報健保局免費補發，十四歲以下兒童健保卡補發申請，因戶役政資訊系統無照片，可上傳健保署供製卡使用，健保署也同意當事人若無法提供照片時仍受理申請，行動不便或重病者，受理時間結束後，戶政單位會擇日派員到府服務。

受災戶房屋淹水高度達五十公分，符合補助標準者，每戶中央政府補助二萬元、地方政府補助五千元；副縣長吳芳銘說，東石鄉西崙村、掌潭村等全村淹水超過一百五十公分，較好認定、無爭議，有些村落地勢有高低，已協請認定人員在屋內最低處測量，過去曾有公務人員、村長因未實際認定被檢舉法辦，標準若要放寬，需由中央統一公告。

房屋淹水補助難從寬 民代不滿

布袋鎮民代表蔡石鵬、蔡崇仕及李志榮等人反映，鎮民家中淹水嚴重，水退後痕跡難認定，有的雖淹不到五十公分高，但家具、冰箱等損壞，行政院長賴清德宣布要「從優、從寬、從速」認定，請問何時能從寬？

位於鰲鼓濕地的東石鄉四股社區，通往台糖鰲鼓農場的道路淹水約三、四十公分，車輛無法通行，立委蔡易餘及縣議員姜梅紅向縣府反映後，獲調派抽水機抽水中。

民雄文化路地下道 水泥塊剝落

水患期間曾因淹水封閉的民雄鄉文化路車行地下道，昨早發生頂部水泥塊剝落事件，鄉公所獲報派員清除後繼續通行；公所主任秘書李國祥說，掉落水泥直徑約五十公分，將請專家鑑定是否因淹水受損後再處置，目前無封閉地下道通行的規劃，有狀況立即因應。