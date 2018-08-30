〈南部〉陳子敬不選了 6選將各表

2018-08-30

〔記者劉婉君、吳俊鋒、邱灝唐／台南報導〕年底的台南市長選舉出現變局，無黨籍參選人、前市警局長陳子敬昨日宣布退選，另六位市長參選人表達看法，是否對選情有衝擊，仍待評估。

黃偉哲尊重 高思博將請益

民進黨籍黃偉哲表示，不論是參選或退選都尊重對方意見，只是當初陳子敬信誓旦旦參選到底，如今卻退選，背後有何轉折，相信社會大眾都很關注，尤其高思博與林義豐的民調接近，國民黨會用盡所有力量整合。

國民黨籍高思博回應，已致電陳子敬，並肯定陳的品格與對台南的熱忱，以及其團隊過去一年多來的服務精神，未來一定會找時間向陳請益治安、警消人員相關制度等方面，也感謝陳為了台南鄉親渴望改變的殷殷期盼，忍痛決定退出年底的市長選舉，會努力爭取年底市長勝選。

蘇煥智、陳永和為陳叫屈

無黨籍蘇煥智說，陳子敬以無黨籍名義參選，曾經得到國民黨前、現任主席支持，也特別表達要以「柯Ｐ模式」、「陳子敬條款」，讓陳可以用無黨籍的名義來參選。最後國民黨也推出人選，陳受到很大的委屈，國民黨欠一個道歉。

無黨籍陳永和則為陳子敬叫屈，並強調若論及藍營整合的正當性，該退的應是高思博，起初藍營沒有人想參選，陳子敬一肩扛起，如今卻被逼得退選，對他真的很不公平，還招致「臨陣脫逃」的罵名。

許忠信肯定陳 林義豐惋惜

許忠信說，陳子敬很重視警察權益的問題，將會成立警察權益保障委員會，讓警察不會過勞，警察眷屬的權益也都可以在委員會實施，「陳子敬的好意我會來實施。」

無黨籍參選人林義豐則回應感到相當惋惜，台南人少了一個相當棒的選擇。