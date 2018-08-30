〈南部〉拚市長 高思博、許忠信登記

2018-08-30

市議員 已有103人登記

〔記者劉婉君／台南報導〕第三屆市長、市議員選舉登記第三天，國民黨提名的高思博與以無黨籍身分參選的前台聯立委許忠信分別前往登記，累計已有四人登記；市議員部分昨天有三十六人登記完成，總計十三個選舉區已有一○三人登記。

高思博昨天上午在多位黨籍市議員參選人與支持者陪同下，抵達市選委會辦理登記。高思博說，一般來說，登記時都會帶著比較興奮的心情，但因台南水災，他帶著有點沉重、複雜的心情前往登記，也將持續協助偏鄉民眾申請淹水補助，呼籲市府要簡政便民，並動用第二預備金提高補助，不要將淹水舉證工作加在民眾的身上，讓民眾可以快點領到補助。

對於許忠信提出中英文雙語政見辯論，高思博一口答應，「No problem,welcome！」但他也認為要考慮如何讓大家聽得懂。

許忠信則於下午前往登記，有多位支持者也到場，當要交付兩百萬元保證金時，他應媒體要求出示支票表示，「這是我當教授十九年的積蓄。」

許忠信說，台南的經濟要脫困，唯有成大國際經貿財金專長，他是成大教授，擁有國際經貿及智慧財產權專業，會說德語、日語，未來會向歐洲招商，同時將台南農產品賣到日本，現在有很多窮人支持他，他對選情有信心。

南市原有七人表態角逐下屆市長寶座，無黨籍的林義豐、民進黨提名的黃偉哲已於登記首日完成登記手續，前台南市警察局長陳子敬昨天宣布棄選，前台南縣長蘇煥智及龍崎區牛埔里長陳永和均預計今天辦理登記。

時代力量主席、立委黃國昌陪同黨籍市議員參選人林易瑩辦理選舉登記，對於六月豪雨造成建平九街、建平路口路面塌陷，一名女騎士受傷，相隔兩個月，同一處路面又坍塌，黃國昌昨天表示，水災一定要究責，「要從這個洞開始。」