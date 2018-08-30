〈南部〉地理資訊倉儲平台 圖資即時更新

2018-08-30

〔記者劉婉君／台南報導〕地政局花費一年時間收集各科室的地籍圖資，並將資料格式標準化，建置「地理資訊倉儲平台」，除可提供各公務機關即時更新的圖資，不怕再拿到舊資料，電腦具有GIS（地理資訊系統）的民眾或學術單位也可以介接運用，預計年底前推出一般電腦也可以使用的電子地圖圖台。

為解決各項空間資料以不同格式存放，無法相互流通運用的問題，地政局導入新一代地理資訊系統技術，推動地理資訊倉儲平台，將各科室的正射影像、衛星照片、一千分之一地形圖、地籍圖等大量基礎圖資整合，並將存放方式系統化、資料格式標準化，供外部系統介接，擴大空間資料的加值應用層面。

主任秘書吳相忠表示，過去各單位的圖資大多是各管各的，不願和別人分享，如果想要查詢，必須跨很多單位去取得，例如到地政所申請謄本、到都發局申請分區圖，而透過地理資訊倉儲平台，想要了解土地上有什麼東西，可以套用正射影像；想要了解是什麼分區，則可套用都市計畫圖，將來也可以明確知道地價區段，不用再查文字資料，圖資套疊在一起就很清楚，也不用跑許多單位，同一個平台就可以查得到最新資料。

吳相忠指出，倉儲平台比現有的多目標地籍圖資地理資訊系統提供更多服務，資料也更多，主要提供公務單位使用，另有輕量型版本供民眾及學術單位使用，只要不涉及個資或公務的，將基於民眾知的權利開放。該套平台對學術單位最有幫助，只要利用有GIS的電腦，就可以直接運用資料去做分析研究。