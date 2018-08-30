〈南部〉《台南》水仙宮市場旁 營業時間規劃設機車格

2018-08-30

舊城區車位難求 議員請命

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市舊城區車位一位難求，市議員邱莉莉昨天在市政總質詢中為機車族請命。她表示，台南市有一百廿八萬餘輛機車，絕大多數市民仍以機車代步，在台南市未有完善的大眾運輸系統之前，應先打造友善機車環境。

李孟諺︰評估管制民權路段

代理市長李孟諺則表示，未來在菜市場營業時間，將在水仙宮市場旁設置七十六個機車格位，容許在人行道上停車，另外評估於菜市場營業時段，在民權路段進行適當管制，只讓行人與機車進出，以紓解該處機車停車問題。

邱莉莉質疑，北區開元綜合交通中心規劃和海安路地下停車場商場啟動營運，日後勢必產生新的停車需求，交通局的交通建設未以交通為重，卻強化招商本質，要求審慎評估，尤其海安路地下停車場商場十月招商後，周邊的機車停車環境將惡化，市府要拿出配套對策。

邱莉莉說，海安路地下停車場全區九百卅二席停車格位，使用率已經攀升到六至七成，週休二日更是一位難求，這是因為公十一停車場與周邊路面停車格位取消後所引起的停車行為改變，現在要加入商場營運，但停車格位數量還是固定沒有增加，當然會有停車位排擠的問題。

交通局長林炎成表示，開元綜合交通中心規劃目前只是第一次公告與召開公聽會階段，未來還會有第二階段評估，一定會在民意有共識下才進行。另外，海安路地下停車場要開闢商場，是當初中央給地下街補助款的附帶條件之一，交通局也曾向中央反映這個問題，但中央還是堅持，交通局會先針對機車停放改為彈性管制因應。