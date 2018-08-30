〈南部〉《南部淹水「老天有眼」？》民代批吳敦義 對高雄有很深的怨

2018-08-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕吳敦義夫人蔡令怡指南部淹水是「老天有眼」，昨天餘波盪漾，高雄民代重砲回批：「吳敦義對高雄有很深的怨，太太蔡令怡也不疼惜高雄」。

蔡令怡前天批民進黨治水無方，一天雨水就重重打臉民進黨，「這就是老天有眼」，此話一出也招來外界批評。

民進黨高雄市長參選人陳其邁昨忙於勘災，他表示，大家現在忙於救災，應該要有同理心，與災民感同身受比較好。

管碧玲：太太蔡令怡也不疼惜高雄

民進黨立委管碧玲說：「吳敦義對高雄有很深的怨，太太蔡令怡也不疼惜高雄」。淹水是很苦的事，高雄也榮耀他們夫妻大半輩子，再怎麼樣，這四個字（指老天有眼）都不能說出口，不應該這樣對待高雄。

管碧玲指出：「吳敦義潛意識裡對高雄的怨，反映在高雄市長提名上」，他派韓國瑜空降高雄，卻提出情色愛河、旗津賭場等胡亂論述，就可見一斑。她認為韓國瑜根本是空降的無厘頭，心不在高雄。

高雄市議會議長康裕成則說：「很可惡！吳敦義的太太還有臉罵？吳敦義曾為高雄做了什麼？」

康裕成表示，高雄人很清楚，吳敦義不愛高雄就算了，竟然還派了一個也不愛高雄的韓國瑜來選市長。整天詛咒唱衰高雄的候選人，怎麼會為高雄拚命？「想到老市長夫妻這樣對待高雄就很氣！」

高雄市新聞局長張家興強調，面對極端氣候的型態，如何治水防災是一個科學問題，請不要訴諸迷信怪力亂神，特別是在人民因水患受苦之時，更應感同身受，而不是滿腦子只想著選舉的政治利益。