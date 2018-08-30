〈南部〉台南東區假日農市 9月起週週舉辦

2018-08-30

經營18年 知名度高

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市農會在東區大東夜市廣場舉辦十八年的「假日農市」，過去每月第一、二、四週週六、日舉行，多年經營打開知名度，頗受鄉親歡迎。農會為不必費唇舌一再向民眾解釋舉辦時間的問題，決定從今年九月起調整為每週六、日固定週週舉辦，同時推出三好康活動。

南市農會總幹事吳正仁表示，先前傳出大東夜市與假日農市吹熄燈號的風聲，事實上沒有這件事，大東夜市這塊地分屬農會與市府持有，農會向市府租用持有的土地，農會會持續舉行假日農市、且是每週休都辦，除非是大颱風等停班日才會取消。

南市農會表示，東區林森路假日農市提供台灣各地優質農、漁、畜、花卉、有機蔬菜、水果等農特產品，進農市銷售的產品都須經過檢驗合格，品質有保障，現場超過一百八十個攤位，是全台規模最大的假日農產品市集之一。

市農會推出三好康

配合假日農市週週辦的新消息，市農會推出三好康活動，好康一是九月份（第一～第五週）凡在農市消費滿五百元以上，可獲得市值一五○元環保購物袋一只，每人限兌換一只，限額三千份；好康二是九月九日舉辦今年南市文旦大賽評鑑獲獎展售；好康三為九月十五、十六日（第三週）及二十二、二十三日（第四週）上午九時至下午五時，凡在農市消費滿一千元，可免費獲得五十元農產品兌換券一張，消費滿二千元可換二張，以此類推，消費滿五千元以上一律可換五張。