〈南部〉斥資1億 鼓山抽水站下月動工

2018-08-30

搭配台泥百年紅樓 打造船型意象

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局為改善鼓山三路積淹水，斥資四．四億多元完成鼓山滯洪池等，近來斥資一億元將興建一座十ＣＭＳ抽水站，預計下個月動工，搭配台泥百年紅樓，打造船型意象，屹立鼓山運河旁，改善地方積淹水。

水利局斥資四．四億元，完成鼓山運河拓寬工程、台泥廠區明渠及滯洪池工程，近來爭取中央經費一億元，將於厚生、鼓山三路口，興建一座十ＣＭＳ大型抽水站，每秒抽水量十噸，比溪州抽水站還大，一旦地方積淹水，可將水抽至鼓山運河，最後再流到愛河。

台泥同意提供土地，但為保留百年紅樓，有意申請歷史建築，研議規劃為文化專區，以紅樓磚造結構不佳，擔心抽水站工程施工，會造成紅樓建築受損，建議市府將抽水站移至鼓山橋下游。

但水利局認為抽水站設於鼓山橋下游，會影響防洪效率，使鼓山運河的河道通水面積縮小，鼓山運河洪水位橋渠段可能壅高十五至二十公分，且鼓山橋橋樑底阻水，橋樑安全受到嚴重影響，尤其鄰近民房影響觀感與周邊景觀。

採無震動工法 不影響紅樓建築物

水利局指出，這波強降雨造成鼓山三路積水三十公分，雖然雨停積水退去，地方要求儘速設置抽水站，基地最大開挖深度八公分，與紅樓相距約二十公分，將採靜壓式鋼板樁，減輕施工過程的震動，鄰近紅樓側面採無震動的工法，不會影響紅樓建築物。

水利局協調台泥達成共識，台泥願意負起社會責任，同意配合市府建設，抽水站將做成船型意象，屹立鼓山運河邊，搭配台泥百年紅樓，將於下個月動工，工期預計約一年，力拚明年七月完工。