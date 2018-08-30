〈南部〉功效遭質疑 居民︰滯洪池是平安符

2018-08-30

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕高雄市規劃二十五座滯洪池，目前有十五座滯洪池，但此次遭外界質疑似乎未發揮功效？有民眾則一語道破說：「滯洪池對當地民眾是張平安符！」

多處積水 地方爭取加碼蓋滯洪池

高雄連續兩日下起強降雨，時雨量逼近莫拉克颱風，造成市區多處積淹水，地方爭取加碼蓋滯洪池，市府規劃二十五座滯洪池，目前已推動十五座，其中兩座今年底前完工，將重新檢討治水策略，加強河川疏濬整治工程，以因應氣候變遷帶來的威脅。

規劃二十五座 兩座預計年底完工

市府水利局表示，原本規劃二十五座滯洪池，目前只做到十五座滯洪池，其中兩座預計今年底完工，未來除了持續推動滯洪池建設外，並加強河川疏濬及整治工程，針對現有規劃但還未做完的排水整治工程，包括岡山潭底、永安、美濃區等排水。

民眾︰滯洪池蓋好後 沒再淹過

一名家住本館里的陳姓民眾指出，七一一水災時，機車泡水三天三夜，自從本和里滯洪池蓋好後，沒再淹過，這幾年住得安心多了。

陳姓民眾強調：「當滯洪池滿水位時，我們還有時間撤退，滯洪池對當地民眾是張平安符！」

粉絲按讚數高達七萬五千人的「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」，也貼出一張網路瘋傳的照片，強調「我都這張回他：就是因為有滯洪池，所以才撐得這麼久，極端豪大雨的量，到現在才開始淹水。」

陳其邁︰可規劃隱形滯洪系統

民進黨高雄市長參選人陳其邁昨天前往鳳山區文德里一帶慰問災民，並強調，可借鏡漢諾威Kronzberg社區經驗，以全民參與方式，來規劃隱形滯洪系統，透過高比例、高品質的社區綠化庭園與公共設施，作為海綿城市尋求滯洪的載體，形成隱形的滯洪池。

他表示，在該區文龍路附近，有一塊約一公頃的公有地，未來他會向中央爭取預算，帶入「隱形滯洪」概念，以綠化庭園方式，將該地建設成有滯洪池功能的公共設施，加倍下游寶業里滯洪池功能。