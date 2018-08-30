〈南部〉豪雨不停 大東港地區已泡水三天

2018-08-30

〔記者陳彥廷、蔡宗憲／屏東報導〕熱帶低氣壓接力西南氣流，繼前天超大豪雨，昨天屏東縣仍持續下著豪雨，春日測站截至晚上十一點四十分測到一百八十五毫米雨量、南州鄉也降下逾一百六十毫米雨量，包括大東港地區的東港興東里、南州鄉萬華村、新園鄉港西村等低窪地區已積水三天未退，居民苦不堪言。

民嘆八八風災後最嚴重災情

這波強降雨讓新園港西村水深及膝，昨天凌晨又再降雨，導致積水高漲，還滲入民宅，直到下午水才稍退，但民宅前的沙包仍不敢撤走，鄉民直嘆是八八風災後最嚴重。

南州鄉降下逾一百六十毫米雨量，萬華村幹道已連三天水未退，居民抱怨「柏油路都變野溪河床！」。林姓居民指出，八八風災後花百餘萬墊高七、八十公分，但這波豪雨又快又急，他晚上都不敢入睡。

南州鄉代劉美吟指出，萬華遇雨就易淹水，被人稱為「蟾蜍灑尿就淹水」，但這次豪雨積水不退，希望政府能加大加寬水溝或加設移動式抽水機。

此外，東港興東里這幾天也是反覆積淹水，甚至居民就自嘲住家就是河景第一排，林邊鎮安磘仔口橋、國道三號交流道路段也是避不了淹水災情。

屏縣府：雨停後排水就會加速

屏縣府水利處長江國豐表示，積水最久的萬華村目前正整治下游牛埔溪，也正在施作排水溝，東港則將施作八公頃的滯洪池截水；至於部分聚落現階段積水不退的情形，將由鄉鎮公所加強抽水，雨停後排水就會加速。

恆春斜坡路段崩落 出現大斷崖

恆春鎮頭溝里往大坪頂聚落、大平國小後方約五百公尺的斜坡路段，不堪連日豪雨沖刷，昨天早上突然崩落出長四十米、寬約三米的大斷崖，警方緊急架設防護設施提醒通行民眾。