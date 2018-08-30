〈台北都會〉五分埔拜票 姚提造街案

2018-08-30

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨下午前往五分埔拜票。談到五分埔商圈改造，他說，自己有別於歷任市長、市長參選人只是喊出效法首爾東大門等絢爛口號，他認為短期內若能導入觀光遊憩、增設基礎公共設施，為當地產業注入活水，便可能成為一等一的「台北時尚觀光基地」。

姚文智下午先前往鄰近五分埔的松山進安宮，黨籍選區議員張茂楠、洪健益同台力挺，兩位國民黨籍里長也陪同在旁，包括永吉里長、五分埔商圈促進會理事長陳永昌，以及四育里長連圀堂；眾人參拜後，接連送上鳳梨、包子，高喊預祝姚文智當選。

針對五分埔商圈造街政策，姚文智表示，過去很多市長都談過五分埔要改造，包括市長柯文哲、國民黨市長參選人丁守中也不例外， 有人喊出要效法首爾東大門、米朗拱廊街或大阪心齋橋。

不過，姚文智認為，效法外國標的是長期目標，短期應先導入更多觀光遊憩空間，亦即「以時尚基地為主、觀光遊憩為輔」，借助觀光業振興時尚業，讓民眾逛街逛累了有休閒空間停留，「享受幸福購物的街道生活」。

他也提到，因應當地有些基礎設施不足，其次市府也要導入公共建築設施，提供公告資訊服務、街道指引看板，甚至設置年輕人流行的打卡地點，這是短期可立即完成的事物。