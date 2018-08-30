〈台北都會〉議員登記 拚人氣比氣勢

2018-08-30

〔記者黃建豪／台北報導〕昨為九合一選舉登記第三天，備受矚目的新人民進黨中正萬華區議員參選人吳沛億、國民黨大安文山區議員參選人李柏毅昨前往台北市選舉委員會登記。現任議員中，簡舒培有子女和丈夫陪伴，陳建銘有媽媽、太太與擔任台北市觀傳局長的女兒陳思宇三代同堂亮相。而市長柯文哲也預定今天上午前往登記。

市長柯文哲預定今天登記

已故議員李新的年輕兒子李柏毅首次參選，昨在立委蔣萬安陪同下登記參選，兩名國民黨新生代成員，就算與民進黨市長參選人姚文智撞場，也在現場大呼口號展現氣勢。同場參選人還有現任議員陳義洲、郭昭巖、徐弘廷等人，簡舒培則攜家帶眷到場。

台聯黨唯一的市議員陳建銘則在昨下午現身，轉任觀傳局長的女兒陳思宇也請假到場支持，陳高呼「無黨參選、跳脫藍綠」口號，以無黨籍身分登記。陳建銘表示，有跟前總統李登輝報告，李非常支持，希望除了本土執政黨外，更需要更強的民主在野勢力來監督民進黨的施政。未來是否脫黨，陳建銘坦然說，以無黨身分參選，自然會被退黨。

市選會統計，昨天八月二十九日，市長登記參選有一人、議員廿四人、里長二二四人。在姚文智、丁守中等市長主要參選人相繼登記後，柯文哲也將於今天八點十五分前往登記，並趕在九點的上班時間返回市政府。