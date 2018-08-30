〈台北都會〉貧戶破4年新高 脫貧政策批挨沒效

2018-08-30

中低、低收戶反增 脫貧戶數逐年減

〔記者郭安家／台北報導〕市議員陳彥伯昨指出，市長柯文哲執政三年，擺脫低收入戶、中低收入戶身分的脫貧戶數逐年減少，不少家庭難以翻身，今年一月至七月為止，低收入、中低收入總戶竟突破四年新高，達二萬六六四三戶，細究發現市府八大脫貧方案，已有兩方案停辦，質疑市府每年砸兩千萬元協助脫貧未發揮效果，柯所說的光榮城市在哪裡？

議員：8大脫貧方案 2方案已停辦

對此，社會局代理局長黃清高回應，今年五月他已召集脫貧專案小組，串連市府各局處相關社福資源，未來會找相關民間團體開會，也會加強勞動局職訓服務，減少低收入、中低收入戶是努力目標。

社會局：串連社福資源 加強職訓服務

黃清高也坦言，北市低收入、中低收入戶總人數有六萬人，廿五歲至五十九歲可就業人數則有一萬八千多人，其中有九千人就業，另有六千人沒就業，但仍有其他不高的收入，若再扣除約一千人在家照顧，剩不到兩千人是未來要積極協助就業的人；但有些人會擔心就業後，就影響低收入戶資格、社會福利，因此不願就業。

陳彥伯指出，從數據看來，北市有兩萬六千多戶、六萬多人一直在低收入戶或中低收入戶的階級打轉，社會局應該要讓其子女有翻身機會。

但市府八大脫貧方案中，低收入戶及中低收入戶第二代子女公部門職場見習方案、職場大手牽小手方案，皆因參與人數低、招募困難而停辦；兒童與少年未來教育及發展帳戶，符合資格九百多人，實際開戶也僅三○三人、僅三成比率。

陳彥伯表示，市府脫貧方案經費兩千萬元，二○一五至二○一七年，低收入戶都維持在兩萬戶左右，但其擺脫低收身分脫貧比率也從七．六％逐年減少至去年的六．九％。至於中低收入戶，近三年則是逐年增加，去年逼近六千多戶，而脫貧率也從十二．五％逐年降低至去年的十一．四％。

驚人的是，如計算低收入、中低收入總戶數，柯文哲上任第一年為二萬六一三○戶，去年增加為二萬六四四五戶；但今年一月截至七月，總數已達二萬六六四三戶。陳彥伯也說，八大脫貧方案的經濟弱勢市民重回職場方案，曾接案一千五百多人，但成功就業僅一○四人、就業率六．七％，從數據來看，脫貧政策完全沒績效。