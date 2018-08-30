〈台北都會〉雙城合作 侯友宜允擴大服務金門鄉親

2018-08-30

〔記者吳正庭、賴筱桐／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天跨海到金門縣輔選，陪同參選縣長的立委楊鎮浯登記參選，雙方並簽署雙城合作計畫，擴大服務旅居新北市的金門鄉親。

侯友宜由新北市議員、金門旅台子弟林國春等人陪同抵金，受到金門縣退警協會的熱情歡迎；侯友宜、楊鎮浯簽署「雙城六大合作計畫」，包括政府服務、觀光、醫療、政策、農產品、產業的跨平台交流合作，除了目前新北與金門已做到地方稅務、戶籍登記的跨區代收代送，未來再加入民政、役政、勞政、社政等業務，透過擴大服務項目，減少雙邊民眾的舟車勞頓。侯友宜表示，旅居新北市的金門鄉親將近五萬人，拜託金門在地民眾「相挺厚友誼」，打電話給在新北市的金門親友支持他。

對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌的競選辦公室違規使用，侯友宜受訪說，老縣長已經出面講話了，趕緊把程序補正改善就好，沒關係啦，選舉大家都很容易用另外的眼光來看，很多事情應該用正向力量、正面論述去選舉。但侯辦的新聞組副組長徐維遠表示，蘇貞昌辦公室違法使用、無視公安，迄今九十天仍未處理，批評蘇「嚴以待人、寬以律己」，分明是雙重標準。

至於「社會住宅免收房屋稅」議題，侯友宜認為社宅都是體恤社會弱勢的族群，新北市已蓋五千多戶，當選後會繼續興建，融合包租代管、租金補貼等多元政策持續照顧。