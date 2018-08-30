〈台北都會〉住宅政策 蘇貞昌主張檢討社宅房屋稅

2018-08-30

〔記者賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕長期關切住宅政策的民間團體「社會住宅推動聯盟」、「房市行動改革組織」、「OURS都市改革組織」、「崔媽媽基金會」等，昨天與民進黨新北市長參選人蘇貞昌座談，蘇支持推動社宅，表示新北市的租金補貼措施粗糙，上任後將改革並檢討社宅的房屋稅。

蘇貞昌表示，當選後將配合中央積極推動社會住宅，朝二○二四年新北市五萬兩千戶的目標努力，鼓勵民間投資興建，並在社宅中納入長照、托育設備等社福資源，目前新北市租金補貼作法粗糙，齊頭式平等不公平，也不符合住宅法「可負擔租金」的精神，上任後要檢討改革。

他並說，中央協助興建社會住宅，歡迎都來不及，地方政府還對中央課收地價稅、房屋稅，很不公平，他當選後會把社宅的房屋稅率降為○％，讓中央的協助更有效率，降低社宅租金。

對於位於新板特區麗寶百貨商場七、八樓的競選辦公室，被市府工務局認定違規使用並開罰六萬元，蘇貞昌昨天致歉，承諾將嚴格要求廠商完成法定程序。工務局表示，該案正在補件階段，將盡快輔導改善；市長朱立倫昨天受訪說，他相信蘇貞昌不是故意的，可能是競選團隊的同仁沒注意到，趕快補齊相關證明就好。

工務局主任秘書江南志表示，麗寶百貨七樓原使用執照核准商場及餐廳，八樓為娛樂健身服務業（視聽歌唱場所），改成辦公室必須申請用途變更及室內裝修，針對未申請室內裝修許可就先行動工並已使用，開罰申請人（廠商）六萬元。