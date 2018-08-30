〈台北都會〉〈不適用醫師法〉柯未送懲戒 衛福部打臉衛局

2018-08-30

談扁病情被罰 柯：鼻子摸一摸繳錢

〔記者楊心慧、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年九月在節目談論前總統陳水扁病情，今年六月遭北市衛生局輕罰兩萬元，柯昨說，「我們是法治國家，鼻子摸一摸還是去繳錢」；但衛生局未將柯送懲戒，稱柯雖具醫師身分，但已無執行醫療業務，不適用「醫師法」第廿五條。然而，衛生福利部函覆給衛生局的公文內明確解釋，凡具醫師身分，無論何場所、對象，皆屬「執行業務」。

法界人士也認為，「醫師法」第廿五條能寬鬆解釋，也可嚴格解釋，顯然衛生局用寬鬆的方式解釋法條，才未將柯送懲戒。

針對僅罰柯兩萬，北市衛生局長黃世傑昨表示，柯為初犯，所以罰最低的兩萬。至於未送懲戒委員會，北市衛生局副局長陳政誠則說，柯雖具醫師身分，但已無執行醫療業務，也無重大醫療疏失，因此不適用「醫師法」第廿五條。

衛福部：具醫師身分皆屬執行業務

其實柯文哲並非初犯，他在二○一三年九月廿八日於華山一九一四文創園區演講，曾使用多張裝置葉克膜的病人照片，遭質疑有揭露病人隱私嫌疑，柯當時坦言未經對方同意，但他認為照片「無法辨識」，所以無侵犯之虞；由於當時柯文哲非市長，關注度不大，此事後來不了了之。

黃世傑回應，所謂的累犯是曾被罰過，但柯沒被罰過，過去很多案子衛生局皆照此標準裁罰。

不過，記者發現衛生局針對柯文哲當時是歇業且以個人名義、非醫院指派擔任扁醫療小組，是否構成「醫療法」第廿三、廿五條，函請衛福部釋明，衛福部回文提到「醫師之形象主要基於個人之專業背景，重在人之屬性，醫師從事者係表現其專業性之行為活動，不論場域、對象如何，均能顯示醫師專業身分，屬醫師『執行業務』之範疇」。

衛局：公文註明尊重地方機關裁罰

換句話說，衛福部認為，只要具醫師身分，無論何場所、對象，皆屬「執行業務」的範圍。對此，黃世傑表示，衛福部公文內有註明尊重地方主管機關裁罰，畢竟衛生局較了解整件事情。