〈台北都會〉〈連鎖三家〉手搖飲店 9月起強制登錄食材

2018-08-30

「老虎堂條款」上路 下修登錄門檻

〔記者沈佩瑤／台北報導〕知名手搖飲料店「老虎堂」日前被踢爆廣告不實，標榜獨家手炒黑糖，實際使用桶裝濃縮黑糖漿而非手炒，且成分含焦糖色素，引發軒然大波。但業者卻以北市僅四家分店、未達強制登錄食材標準為由卸責，台北市衛生局大動作緊急修訂「老虎堂條款」，調降登錄門檻，昨舉行記者會預告凡北市三家（含）以上門市的業者，九月一日起皆需強制加入台北市食材登錄平台及標示QR code。

強制加入平台 違者最高罰10萬

台北市食材登錄平台已闢設九個專區，包含夜市、伴手禮、學校、飲冰品、員工餐廳、賣場等，衛生局七月起試辦「連鎖早餐店專區」，共九家業者參與，昨記者會宣布正式上線，市長柯文哲致詞說，每年早餐店商機高達兩千億元，手搖飲也有五百億元，透過食材登錄可為食品安全把關。

連鎖早餐店專區也正式上線

連鎖早餐店業者麥味登表示，公司內部原本就有做食材登錄系統，目的是保障消費者食安，所以現在政府推出平台，公司也是全力配合。手搖飲業者圓石也說，會支持政府政策。

由於過去台北市食安自治條例規定，五家以上連鎖店面的業者需上網公開食材，日前爆發原料不實的老虎堂便以北市僅四家分店推託，罔顧民眾食安權益。北市緊急修改「老虎堂條款」，凡三家（含）以上的手搖飲業者，九月一日起強制加入平台，早餐店則於年底前登錄完成。

北市衛生局長黃世傑強調，若未依法登錄或登錄不實者，可處三萬至十萬元罰鍰。北市府參議兼代食品藥物管理科長王明理指出，目前台北市約有四千多家手搖飲料店、八十多個品牌，未來下修登錄門檻後，預計可以涵蓋大多數店家。

王明理說，八月份公告北市三家（含）以上營業據點的手搖飲業者，要強制加入平台及標示QR code，並規劃九月底在平台設計黑糖糖漿包裝照片公布欄位，將召開業者說明會輔導全部上線；下一步將針對西餐廳規範，會先與業者共同討論，逐步輔導登錄食材，提升食品安全。