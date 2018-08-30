〈北部〉打造雙溪親水公園 劉曉玫擘願景

2018-08-30

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨提名花蓮縣長參選人劉曉玫和花蓮市長參選人張千駿，昨提出花蓮文化美學新願景。劉曉玫說，許多進步的城市都有讓居民自豪的親水走廊，縣長傅崐萁反而把市區河流加蓋，並準備山寨巴黎的香榭大道。她認為溝仔尾和美崙溪沿岸應打造「雙溪親水公園」，而非變成冷冰冰的花崗石步道。

「水是城市的動脈，也是大自然的平衡力量」，劉曉玫說，先進的城市如首爾、台中、雙北市等地，多有一條或多條親水步道供民眾悠遊，成為城市的驕傲。「溝仔尾」是花蓮老一輩熟悉的稱呼，也是市區的繁華舊商圈，原本也有機會成為市區居民休憩、沈澱的親水環境。

劉曉玫表示，縣府計畫耗資近七億元，用花崗岩打造成「日出香榭大道」，之前號稱千年不壞，但工程完全經不起時間和環境考驗，以東大門週邊人行道為例，才剛修建不久，目前放眼過去「地磚破損累累、地層陷落，路燈歪掉，還用皮帶簡陋固定住」，縣府寧可花八百多萬宣傳傅崐萁地震救災，卻放任地磚破損，不顧民眾安危。

她說，當選後縣府將成立專責美學小組，規劃各鄉鎮市美學發展；由政府補助，美化商店招牌、老舊建築拉皮、古老建築藝術化。花蓮擁有得天獨厚的觀光資源，若能結合新文化美學建設，必定能成為全台最亮麗的城市名片。2018九合一選

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