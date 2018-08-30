〈北部〉宜科擬增五大產業量產 環署駁回

2018-08-30

變更範圍太大 重作環評

〔記者林敬倫、劉力仁／綜合報導〕被形容為「蚊子園區」的竹科宜蘭科學園區，二○○七年通過的環評規定所引進的產業「不得量產」，以研發為主，藉此保護宜蘭好山好水，卻影響廠商進駐意願，二○○八年迄今招商困難 ，代理縣長陳金德力爭新增生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統及綠能產業五大產業，並開放量產；但環保署環評委員認為變更範圍太大，昨日決議駁回竹科管理局「變更」申請，要求重作環評，對此，陳金德表示，環保署的決定太嚴苛。

竹科宜蘭科學園區於二○○七年通過環評規定，引進之研發產業 除必要之組裝、測試作業，不得從事產品量產之行為，廠商認為無法量產，進駐意願低落，園區占地七十．八公頃，事業專用區卅四．八二公頃，現出租約兩公頃，核准十六家廠商進駐，八家正式營運，使用率相當低，被形容為「蚊子園區」。

陳金德希望活化園區，上任後爭取開放生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統、綠能產業五大產業類別及量產，竹科管理局也向環署提案變更環差，但遭環保署駁回。

環保署環評委員昨天召開竹科宜蘭科學園區環評結論變更及環境影響差異分析報告會議，環評委員認為，新增的五大產業量產後，恐衍生新興污染物、酸鹼氣、有害空氣污染物、溫室氣體，且員工人數激增後，也會出現交通、噪音、空氣品質後遺症，影響範圍相當大，要求竹科管理局重作環評，提出更詳實的環境衝擊評估。

陳金德：環署決定太嚴苛

陳金德對此表示，宜蘭人的工作機會不多，希望兼顧環境下，讓地方民眾有更多工作機會，且宜蘭自身有焚化爐，處理廢棄物沒有問題，環保署的決定太嚴苛，將請竹科管理局再據理力爭，強化報告資料送交審議，繼續爭取開放產業類別與量產。