〈北部〉《桃園》國中小首送新生禮 識別安全名牌套

2018-08-30

〔記者陳昀／桃園報導〕今天開學了！市府為國中小學新生準備小禮物「識別安全名牌套」，內有求救哨子、掛脖織繩、伸縮拉環與名牌套，圖案也是向學生公開徵圖獲選，分別以「桃園市鳥—台灣藍鵲」、「阿桃、園哥，來共讀」為主題，模樣吸睛可愛，要送給四萬三千名國中、小學新鮮人。

首送小禮 還配送哨子

教育局指出，市府今年首度設計小禮物送給新生，讓小朋友能隨身攜帶具學生證功能的桃樂卡、便於識別，且為了保障學生安全，加掛哨子讓孩子隨身配戴，遇到危險時就能即時求救；為了把小禮物精緻化，此前向國中小學生廣為徵件，最後由桃園國中蕭楷諺、文華國小張媛琇分別獲得國中、小學組首獎，兩人的作品也分別成為國中、小學新生的禮物圖案，提醒學生多閱讀、愛護大自然。

教育局長高安邦表示，為了培養閱讀習慣，市府配合教育部辦理新生閱讀推廣，會贈送小一新生每人一本繪本，且國中小的新生班級，每班另送十本繪本讓學生們共享。

196校修繕兒童遊戲場

此外，為了讓孩子們「能動能靜」，教育局過去三年編列一億一千七百萬元，補助一九六校修繕兒童遊戲場，一○七學年度起也編列兩年七千二百萬元，預計補助二十校建構特色遊戲區。

建國國小剛完工的幼兒園遊戲區就是融合該校「DINOS恐龍」的樂園，校長林業泰說，園區內設置度量衡沙洲、綠草山坡、手動汲水器等設施，最受歡迎的是教師孫道庸設計的QQ龍，有三公尺高的龍脖子與龍身涵洞，成為孩子們可鑽、可攀爬的秘密基地；園區內還放了一根長八米的百年老樟巨木，讓孩子們攀爬觸摸原木，教師李昭儀也在圍牆、雨遮彩繪恐龍世界的壁畫，展現該校特色。