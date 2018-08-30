〈北部〉《桃園》競選市長 陳學聖：翻轉桃園

2018-08-30

吳敦義勉陳 打敗「胖周瑜」

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨提名桃園市長參選人陳學聖，昨天由黨副主席曾永權陪同到選委會完成參選登記，多位黨籍立委、市議員都到場力挺，曾永權也不忘向前立委楊麗環喊話，希望她「未來繼續在立法院為國民黨發聲」；國民黨隨後也在桃園市議會舉行行動中常會，黨主席吳敦義送給陳學聖一把長槍、一個羽扇，勉勵陳學聖能以諸葛亮的智慧、趙子龍的勇氣，打敗有「胖周瑜」之稱的民進黨市長鄭文燦。

陳學聖一行昨天下午一點卅分前往選委會辦理市長參選登記，現場湧入大批支持者，熱情高喊「陳學聖、凍蒜、凍蒜」，場面相當熱鬧；陳學聖不客氣地批評市長鄭文燦只會給民眾一些小確幸，但包含鐵路地下化、捷運綠線、捷運棕線、航空城、社會住宅等重大建設都嚴重落後，只有讓國民黨當選，才能翻轉桃園。

曾永權另表示，楊麗環是很優秀的立法委員，未來希望她能繼續到立法院為國人及國民黨打拚，國民黨從未放棄整合、勸退楊麗環。

吳敦義主持行動中常會時表示，陳學聖是按初選制度產生的參選人，國民黨會全力支持他，也希望國民黨在桃園市議會席次過半，他也呼籲選民用選票唾棄民進黨，在今年九合一選舉獲得更多支持。

陳：盼9月能拚到 差距10%內

對於選情，陳學聖說，之前的確有磨合問題，但現在都已上軌道，未來會像倒吃甘蔗一樣，希望九月能拚到與對手的差距在十％以內，他的個人知名度、形象都沒有問題，透過固本會議接地氣，未來，南北區都會設立競選總部，未來選情加溫的速度會加快，讓桃園成為最有希望翻轉成功的地方。