〈北部〉《桃園》競選市長 鄭文燦：拒口水戰

2018-08-30

綠營登記小插曲 藍支持者干擾

〔記者陳昀／桃園報導〕爭取連任的市長鄭文燦昨天下午前往桃園市選委會登記，與稍早到場登記的國民黨參選人陳學聖在大批媒體包圍下擦肩而過、並未碰頭。鄭文燦登記前向陪同的支持者宣示，要用正向的方式爭取選票，也要讓桃園的每個市民看到未來的希望。不過，鄭文燦發言時，對手陣營人員卻以大聲公在旁大喊「陳學聖凍蒜、國民黨必勝」，讓綠營相當傻眼。

綠議員臉僵 鄭安撫「沒關係」

鄭文燦昨天下午一點多前往桃園市選委會登記，陳學聖略早十分鐘到場，而雙方的助選團都提前一小時到場造勢，陳學聖進入選委會前在門口高喊「凍蒜」造勢，與陪同的國民黨副主席曾永權接連致詞時，綠營都保持風度、關閉麥克風與音樂。鄭文燦到場時，陳學聖已入內登記，助選團也移動到選委會門口準備造勢，未料鄭文燦還沒開口，一名身穿陳學聖辦公室背心的男子就率領其陣營不斷高喊「陳學聖凍蒜、國民黨必勝」，不少民進黨籍議員當場臉僵，但鄭文燦安撫說「沒關係」，耐心等了一分鐘後重新「開講」，不少民進黨議員都抱怨對手陣營此舉「很沒品」。

鄭文燦對陪同登記的支持者表示，他會讓這場選舉變成民主的喜事，用政見、建設和福利來爭取選票，不會參加口水戰爭，也不會把選舉導向抹黑比賽，要用正向的方式爭取選票，也要讓桃園的每個市民看到未來的希望。

鄭：競選總部 選前一個月成立

他說，目前正值市議會開議期間，他每天要到議會備詢、下午又有市政行程，因此選在市政總質詢最後一天登記，投票前一個月左右才會設立競選總部，期間會繼續拚市政。