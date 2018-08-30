〈北部〉《亞運表現亮眼》200公尺破全國 俊瀚阿公：我孫子不得了

2018-08-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣最速男楊俊瀚昨晚八點五分亞運二百米決賽，楊俊瀚的阿公、阿嬤和爸爸全家都聚集電視前看轉播，突然電視畫面全黑，一會兒聽到「鄰居家傳出尖叫聲！」阿公和姑姑馬上衝到鄰居家看電視，看到拿到銀牌，阿公有些失望，但還是直說「我孫子真的不得了的啦！」

聽到隔壁鄰居尖叫「金牌了啦！」「是真的嘛？」阿公和姑姑衝到鄰居家，正好看到電視畫面重播楊俊瀚二百公尺終點前壓線，姑姑高興得拍手尖叫，直呼「時間幾乎一樣啦」，再仔細看「俊瀚頭低低觸到終點，日本選手先出腳踏到終點」，「啊！只差一點點」。

阿公看電視轉播畫面中，俊瀚賽後激動、蹲下拿著毛巾哭了，阿公坦言「看到俊瀚哭了很難過！」阿公說，前天俊瀚一百公尺比完有打電話回家、還說「對不起阿公阿嬤」、「他壓力很大！」姑姑安慰俊瀚阿公「他還年輕，還可以有表現」，阿公釋懷說：「我愛孫很會跑步、很會唸書，真的不得了的啦」、「我希望他以後讀碩士、還要讀博士，要回饋社會」 。

楊俊瀚國小啟蒙教練謝德川是俊瀚的叔叔，和許多鄰居也到俊瀚家恭喜、放鞭炮，一堆人還在俊瀚家門口高唱「玉東國中校歌」，氣氛超嗨。

謝德川說，雖然拿到銀牌，但他的成績刷新全國紀錄，以廿秒二三成績打破自己保持的廿秒三三全國紀錄，相信他將來還會有更棒的表現，「俊瀚是我們瑪谷達璦Makutaay部落的驕傲」。