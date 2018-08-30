〈北部〉《亞運表現亮眼》龍舟2金1銀 8花蓮子弟凱歸

2018-08-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣輕艇龍舟代表隊在亞運勇奪雙金一銀，八名國手來自花蓮，花蓮縣教育處昨安排慶功歡迎會，教練侯鴻章及莊英杰（見上圖左起，記者花孟璟攝）、陳子賢、吳陳柏、林聖儒、周恩平、周智偉及吳俊傑等人出席，還當場脫上衣秀肌肉。

每人可獲757.5萬元獎金

亞運輕艇龍舟隊主力班底十六人，其中八人來自花蓮縣，除了女舵手殷琬婷，其餘七人都是原住民悍將，且為縣立花蓮體育高中校友，賽前全隊拍寫真照，帥氣外型及精實體格，被稱「天菜級型男團」，本屆亞運輕艇龍舟隊奪得一千公尺金牌、五百公尺金牌及二百公尺銀牌，每人國光獎金七五○萬元，加上花蓮縣體育獎金七萬五千元，每人可領七五七萬五千元。

亞運奪牌拿到高額獎金，但八年來的辛苦卻是不足為外人道。從二○一○年廣州亞運設置龍舟賽項前，花蓮體中教練侯鴻章就組織輕艇隊練習，選手們大多沒有工作，靠著參加大小比賽獲得的獎金支撐家庭，七人中有二人已當爸爸，格外辛苦。

昨天花蓮國手由教練侯鴻章領軍現身花蓮縣立體育場接受英雄式歡迎，選手個個難掩興奮之情，國手吳陳柏的太太也來迎接。

卅三歲隊長周恩平是花蓮體中第一屆畢業，他說，「我們努力很久了」，比賽能拿到這麼好的成績很開心，希望國家在經費、設施、場地等方面能多多支持選手。

教育處長劉美珍說，縣府爭取經費在鯉魚潭建置水上訓練基地，積極投入基層訓練，讓花蓮成為水上運動重鎮。