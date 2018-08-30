〈北部〉五峰旗9月15日重新開放 闖禁區最高罰10萬

2018-08-30

裝監視與廣播系統 勸離不聽開罰

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景特定區本月十日發生美籍遊客擅闖禁止進入水域，遭落石砸傷，事發後，縣府封閉步道檢修，但還是有遊客擅闖步道，甚至在發生意外的瀑布水潭戲水拍照，被質疑封假的；縣府工旅處指出，園區預計九月十五日重新開放，屆時會加裝監視器及廣播系統，擅闖禁區先勸離，勸不聽最高罰十萬元。

通往第一層瀑布步道 明年7月開放

工旅處長李岳儒說，另將斥資一千六百萬元，在通往第一層瀑布步道加設落石防護網，同時清理土石、新設景觀牆、觀瀑平台，預計明年七月完工開放。

五峰旗是宜縣知名風景區，有步道、山景、瀑布、蟲鳴鳥叫，相當受歡迎，其中高聳的三層瀑布最著名，去年吸引七十萬人次造訪，在宜蘭縣公營風景區中，僅次於梅花湖；不過園區並非全區開放，最高的第一層瀑布步道，因颱風坍塌已封閉三年。

「遊客安全擺在第一位！」工李岳儒說，五峰旗安全還無法保證百分百沒問題，違規闖入很危險，呼籲遊客別再破壞封鎖線闖入，若被查獲，將開罰五千元以上十萬元以下罰款。

李岳儒表示，縣府將在園區瀑布水域加裝監視與廣播系統，預計九月十五日重新開放二、三層瀑布步道，若發現擅闖禁入水域，先以廣播勸離，如果屢勸不聽，將依法開罰，最重可罰十萬元。