〈北部〉《桃園》聖保祿加入 全市雁行專案全到齊

2018-08-30

聖保祿與51家社區院所結盟

〔記者陳昀／桃園報導〕健保署北區業務組推出「雁行專案」，讓大醫院與地區醫院、社區診所合作，藉由雙向轉診、資源共享落實分級醫療；桃園區聖保祿醫院昨入列，與桃園、八德、蘆竹及復興區的五十一家社區醫療院所結盟，讓偏鄉居民不用再舟車勞頓或下山，可就近接受追蹤治療。

健保署北區業務組副組長吳錦松指出，桃園市有八家大型醫院加入雁行專案，包含林口長庚、壢新醫院、敏盛醫院、部立桃園醫院、台北榮民總醫院桃園分院、天晟醫院、國軍桃園總醫院，加上新加入的聖保祿醫院，已全部完成簽署。

吳錦松說，健保署建立「健保醫療資訊雲端查詢系統」及「電子轉診資訊交換平台」，讓醫師可迅速了解轉診病患的病史與跨院檢驗結果，避免重複用藥與不必要的檢查；病患也能透過轉診降低部分負擔金額，像聖保祿部分負擔金額為二百四十元，經轉診可降為一百元。

聖保祿醫院表示，過去已與診所合作執行十多年的家庭醫師整合性照護計畫，這次再聯合五十一家地區醫院、診所及居家護理所，推動在地就醫，鼓勵民眾不要往大醫院擠，有需要再轉診。

復興區診所也加入雙向轉診

聖保祿醫院從事復興區醫療服務已廿六年，院方說，這次也邀請復興區的診所加入雁行專案團隊，前陣子才有一名下背疼痛的八十一歲老爺爺透過復興區衛生所轉診，未來老爺爺只需回衛生所追蹤病情，不用再歷經一、兩個小時的舟車勞頓。

院方指出，先前有一名體型瘦高的高中生因為胸痛、呼吸不適到耳鼻喉科診所就醫，診所醫師發現是氣胸，立即轉診到聖保祿醫院，除了開立轉診單也立刻致電醫院，讓急診室醫師即時掌握病情、迅速處置。