〈中部〉校園廚房改燃氣鍋爐 一年內完成

2018-08-30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕改善空污除了將工廠燃油鍋爐改燃氣，台中市十二所校園廚房使用燃油鍋爐，其中惠文高中已改成燃氣，並提升油煙防制設備，市長林佳龍昨前往視察，也宣告所有學校將在一年內全面改成燃氣鍋爐，另八十七所學校在兩年內汰換並提升油煙設備。

環保局長白智榮表示，廚房在烹飪過程中會產生油煙，若未經有效防制處理，會影響環境，廚房使用燃油鍋爐做為蒸氣來源，容易產生黑煙，排放粒狀物、硫氧化物、氮氧化物等空氣污染物，必須燃油鍋爐改用天然氣，降低排氣污染。

惠文高中廚房改為燃氣鍋爐，並裝設排煙系統及防制設備，收集烹飪油煙與處理，降低空污排放，也減少油煙異味，林佳龍視察時肯定校方努力，宣告惠文高中將作為低碳無煙示範校園，將輔導各校廚房比照辦理。

由於新修訂空污法後，今年新徵收固定污染源粒狀污染物空污費，明年中央撥交台中市的空污費將會增加，部分將用於協助學校更新汰換鍋爐或油煙防制設施，目前有崇倫、黎明、向上等十一所學校使用柴油鍋爐，將在一年內改善，經費約需一千三百多萬元，另兩年內提升八十七校油煙防制設備需三千多萬元。

另外今天開學日，林佳龍昨也宣佈推動全市高、國中小教室將裝設冷氣，先由教育局的教育基金年度結餘款籌出五千萬經費，補助位於頂樓且不需電力系統改善的普通教室優先安裝，申請符合有六十校近五百間教室，山海屯和中區學校都有，本月底已陸續裝設，十月都能吹到冷氣。

目前全市公立高中幾乎都有裝設冷氣，但公立國中小約一萬一千間教室等待裝設，所需經費約二十五億元，教育局表示明年起將分四年編列。